Объявление

8 февраля на территории Пискаревского мемориального кладбища пройдет 12-я патриотическая акция «Блокадный хлеб Ленинграда».

Организаторы: администрация МО «Город Сертолово», при поддержке администрации МО «Всеволожский муниципальный район» ЛО.

Программа акции:

11.00-11.30: Приезд делегаций Ленинградской области на стоянку Пискаревского мемориального кладбища.

11.30: Шествие делегаций к месту проведения торжественно-траурного митинга, к «Вечному огню».

12.00-12.20: Начало митинга, приветственные слова ветеранов, почетных гостей.

12.20-12.30: Театрализованная композиция «Дети-блокады».

12.30-13.00: Возложение венков и цветов на воинские захоронения, к монументу «Родина-мать».

13.00-14.30: Работа военно-полевой кухни, концертная программа, осмотр техники военного времени (на стоянке возле мемориала).

15.00: Окончание мероприятия.

Приглашаются все желающие, вход свободный.