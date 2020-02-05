Объявление
8 февраля на территории Пискаревского мемориального кладбища пройдет 12-я патриотическая акция «Блокадный хлеб Ленинграда».
Организаторы: администрация МО «Город Сертолово», при поддержке администрации МО «Всеволожский муниципальный район» ЛО.
Программа акции:
11.00-11.30: Приезд делегаций Ленинградской области на стоянку Пискаревского мемориального кладбища.
11.30: Шествие делегаций к месту проведения торжественно-траурного митинга, к «Вечному огню».
12.00-12.20: Начало митинга, приветственные слова ветеранов, почетных гостей.
12.20-12.30: Театрализованная композиция «Дети-блокады».
12.30-13.00: Возложение венков и цветов на воинские захоронения, к монументу «Родина-мать».
13.00-14.30: Работа военно-полевой кухни, концертная программа, осмотр техники военного времени (на стоянке возле мемориала).
15.00: Окончание мероприятия.
Приглашаются все желающие, вход свободный.