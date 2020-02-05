В Южном открылся опорный пункт полиции

Сегодня, 5 февраля, в микрорайоне Южный города Всеволожска, по адресу ул. Доктора Сотникова, дом 27 состоялось торжественное открытие нового опорного пункта полиции № 3 УМВД России по Всеволожскому району.

Открытие этого важного объекта стало возможным благодаря деятельному сотрудничеству строителей и администрации района.

В мероприятии приняли участие глава администрации Андрей Низовский, глава МО «Город Всеволожск» Станислав Богдевич, начальник управления УМВД России по Всеволожскому району полковник полиции Анатолий Иоган, генеральный директор компании «ГарантЪ» Дмитрий Альхов и другие официальные лица.

Совместно с жителями микрорайона руководители района и города осмотрели помещение и выразили надежду на то, что новый объект станет не только пунктом охраны правопорядка, но и местом, куда граждане смогут обратиться по любым беспокоящим их вопросам.

Владимир Шемшученко

Фото Антона Ляпина