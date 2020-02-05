Всеволожский район поделится опытом сбора и утилизации шин

6 февраля во Всеволожске состоится выездное заседание рабочей группы Общественной палаты Ленинградской области по переходу на новую систему обращения с твердыми коммунальными отходами.

В работе примут участие представители Общественной палаты района, чиновники администрации, общественность. Участники встречи познакомятся с опытом работы Всеволожского района по накоплению, сбору и утилизации автомобильных шин.

Фото пресс-службы ВМР из архива