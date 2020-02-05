О газете Контакты Для рекламодателей

Всеволожские вести онлайн

Всеволожские вести онлайн

Всеволожский район поделится опытом сбора и утилизации шин

0 Комментариев , ,

6 февраля во Всеволожске состоится выездное заседание рабочей группы Общественной палаты Ленинградской области по переходу на новую систему обращения с твердыми коммунальными отходами.

В работе примут участие представители Общественной палаты района, чиновники администрации, общественность. Участники встречи познакомятся с опытом работы Всеволожского района по накоплению, сбору и утилизации автомобильных шин.

Фото  пресс-службы ВМР из архива

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

*

code