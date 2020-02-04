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Всеволожские вести онлайн

Всеволожские вести онлайн

Поэтический сборник – к юбилею Победы

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Во Всеволожском районе в рамках муниципальной программы «Культура Всеволожского  района 2019–2022»  проходит поэтический конкурс «Непобедимые»  на лучшие поэтические произведения, посвященные 75-летию Победы в Великой Отечественной войне.  В нем принимают участие жители, достигшие возраста 14 лет.

По итогам конкурса будет издан поэтический сборник. В него войдут лучшие произведения, отобранные независимым жюри. Книга будет издана на бюджетные средства Всеволожского района и передана в учреждения культуры, образования, в ветеранские общественные организации.

В качестве поощрения авторы поэтических произведений, вошедших в сборник, получат в качестве сувенира по три экземпляра книги.

Прием конкурсных работ завершится 15 февраля 2020 года.

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