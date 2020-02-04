Молодежь Заневки снимет фильм о войне

Видеопанорама военных действий будет охватывать период 1941–1945 годов. Заневское поселение в годы войны оказалось в кольце врагов и обеспечивало блокадный Ленинград продовольствием. На эту землю падали бомбы, здесь были расквартированы воинские части.

«Мы хотим рассказать школьникам, да и взрослым, о вкладе нашего поселения и его жителей в Победу в Великой Отечественной войне, – рассказал о проекте видеофильма, который будет презентован к 9 Мая, председатель молодежного совета Заневского поселения Андрей Павлов.

Консультационную поддержку ребятам согласился оказать историк Виктор Владимирович Кунтарев, изучавший историю Заневского поселения.