В Рахье прошел концерт в память о блокаде

Рахьинский ДК можно с уверенностью назвать центром общественной жизни поселения. 27 января здесь прошел гала-концерт под названием «Подвигу твоему, Ленинград, посвящается». Мероприятие было приурочено ко Дню снятия блокады Ленинграда.

Открыли череду творческих выступлений Яна Александрова и Дмитрий Звонарев, исполнившие песню «Медаль за оборону Ленинграда». В этот день перед гостями блистал хор учеников Вагановского отделения Рахьинского ЦО. Ребята исполнили композиции «Священная война» и «Аисты». Порадовал собравшихся народный коллектив – хор русской песни «Ладога». Участники концерта не только пели, но и танцевали, читали стихи. Своим творчеством они отдали дань уважения тем, кому пришлось пережить страшные дни блокады и тем, кому не суждено было остаться в живых.

Екатерина Королева

Фото из группы «ВКонтакте» «Рахья Инфо»