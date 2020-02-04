В Дубровском поселении будет создана добровольная пожарная команда

Рабочее совещание по вопросу создания добровольной пожарной команды на территории городского поселения состоялось в Дубровке. Участники рассмотрели вопросы передачи помещений для добровольной пожарной команды (ДПК), а также вопросы материально-технического обеспечения деятельности добровольных пожарных команд на территории Всеволожского района: финансирование, содержание, обучение и страхование добровольцев.

В совещании приняли участие: начальник районного отдела надзорной деятельности и профилактической работы, представитель областного отделения ВДПО, начальник 15 пожарно-спасательного отряда и глава администрации муниципального образования «Дубровское городское поселение», – сообщает ОНДиПР Всеволожского района.