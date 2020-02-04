В Буграх появится молодежный совет

В конце января в Бугровском поселении состоялась встреча активной молодежи с представителями власти. По итогам мероприятия было принято решение о создании поселкового молодежного совета.

Многие знают о существовании молодежного совета Всеволожского района. Однако в некоторых поселениях есть и собственные объединения. В скором времени молодежный совет появится в Бугровском поселении. Все началось с того, что молодые и инициативные жители встретились с главой администрации Бугровского поселения Ириной Купиной и начальником отдела по молодежной политике, туризму и межнациональным отношениям Яной Сахацкой, которая рассказала о своем видении деятельности совета. Ребята высказали свои пожелания и предложения.

Екатерина Королева

Фото группы «ВКонтакте» «Бугровское сельское поселение»