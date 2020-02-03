Про Лемболово говорили в Москве

28 января в Центральном Доме журналистов в Москве прошла встреча под названием «Посвящение 75-й годовщине Великой Победы. Живут героев имена». Ее организовал клуб ветеранов журналистики «Катюша».

Собрались не только ветераны, а представители трех поколений, в том числе студенты и школьники. Секретарь Союза журналистов России, кандидат филологических наук Александр Бобров провел презентацию своей новой книги «Сосна у селенья Бобровка», в которой рассказывает о старшем брате – Николае Александровиче Боброве. Н.А. Бобров во время Великой Отечественной войны летал на бомбардировщике в составе экипажа Семена Алешина. 12 июля 1942 года этот экипаж повторил подвиг Гастелло. Это произошло в урочище Мустолово (Всеволожский район). Все три члена экипажа посмертно были удостоены звания Героя Советского Союза. Возле железнодорожной станции Лемболово им был поставлен гранитный памятник.

На встрече выступил Руслан Пятаев, преподаватель истории московской СОШ № 1429 имени Героя Советского Союза Николая Боброва. Он рассказал о поездке делегации школьников во Всеволожский район в 2019 году. Участники экспедиции через Дом журналистов выразили благодарность директору МОУ СОШ «Лесновский центр образования» А.М. Мыциковой, руководителю школьного музея В.А. Коптелову, администрации ДОЛ «Пионер».

Людмила Однобокова