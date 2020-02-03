Лед тронулся: первый корпус ЖК «Силы природы» введен в эксплуатацию

Комитет Госстройнадзора Ленинградской области выдал разрешение на ввод в эксплуатацию проблемного объекта — ЖК «Силы природы» в городе Мурино.

Предстоит процедура передачи ключей пайщикам согласно закону о банкротстве (застройщик находится в процедуре банкротства). Остальные корпуса ЖК находятся в стадии достройки.

Завершение строительства ЖК «Силы природы» находится под контролем губернатора Ленинградской области Александра Дрозденко. Для финансирования строительных работ было привлечено Ленинградское областное агентство ипотечного жилищного кредитования. Срыв сроков передачи квартир в этом объекте составляет более четырех лет, квартир ждут около 2 тысяч человек.