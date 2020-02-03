Команда Мультицентра стала лучшей в спортивных состязаниях

29 января на базе структурного подразделения «Норус» Всеволожской спортивной школы Олимпийского резерва прошел физкультурно-оздоровительный праздник «ЛИНиЯ старта». В Сертолово он проводился впервые.

Организатором выступила региональная общественная организация «Федерация спорта лиц с интеллектуальными нарушениями». Ее президент, Владислав Самарский, отметил, что мероприятие направлено на ознакомление людей с ограниченными возможностями с паралимпийскими видами спорта.

На арене ФОКа встретились 5 команд, которые приехали из Всеволожска, Волосово, Новолисино, Кировска. Они пробовали себя в настольном теннисе, бадминтоне, мини-футболе, гандболе. Немало интереса вызвали тренажеры для академической гребли-индор, имитирующий бег на трассе лыжный тренажер и, конечно, велотренажер. Судьи оценивали не только личный результат, но и умение работать сообща. По результатам прохождения всех станций лучшей стала команда мультицентра социальной и трудовой интеграции Ленинградской области, расположенного во Всеволожске.

Петр Курганский

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