В Рахье чествовали отличников

В конце января в Рахьинском Центре образования произошло радостное и волнительное событие. Здесь чествовали ребят, окончивших вторую четверть на отлично. С этой непростой задачей справились 38 школьников из Рахьи и Ваганово. Именно они являются прекрасным примером для остальных учеников.

Традиция награждать особенно отличившихся учеников существует в Рахьинском ЦО уже не первый год. Она помогает не только замотивировать детей на дальнейшие свершения, но и вдохновить тех, кому пока что не удалось вступить в ряды отличников.

Глава муниципального образования Александр Дубинин и глава администрации Рахьинского поселения Наталья Самохина вручили одаренным ребятам денежные премии и сладкие подарки. «Наряду с большими перспективами, которые открываются для успешных и грамотных школьников, эти поощрения стали дополнительным стимулом к учебе. Мы рассчитываем, что и другие ребята будут стремиться к пятеркам, станут серьёзнее относиться к получению знаний», – сказала Наталья Владимировна.

Екатерина Королева

Фото группы «ВКонтакте» «Рахья Инфо»