В ближайшие годы на дорогах Всеволожского районов появятся «умные» весы для фур

Автоматические посты весогабаритного контроля должны появиться к 2024 году во Всеволожском районе, они «защитят» от перегруза Токсовское шоссе и Дорогу жизни.

«Весогабаритный контроль позволит контролировать выезды из карьеров, обеспечивая сохранность наших дорог. Кроме того, необходимо установить знаки ограничения нагрузки на ось вблизи портовых комплексов и карьеров вместе с камерами фото- и видеофиксации нарушений», – подчеркнул губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко.

Демонстрация работы АПВГК в Ленобласти состоялась на прошлой неделе. Главная особенность таких пунктов состоит в полном исключении человеческого фактора при проверке перегруза у фур.