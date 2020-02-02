В кадрах фильма – всеволожские поисковики

В 2019 году известный тележурналист, заместитель директора телеканала «Культура», Бэлла Куркова сняла авторский документальный фильм «Поколение, уходящее в вечность». Он посвящён истории научного сотрудника Эрмитажа, профессора, члена-корреспондента Академии художеств Николая Николаевича Никулина. Нашим современникам он более известен как автор нашумевшей книги «Воспоминания о войне». Он закончил свою рукопись в 1975 году, а в 2005 году ее выпустил директор Эрмитажа Михаил Борисович Пиотровский.

В своем фильме «Поколение, уходящее в вечность» Бэлла Куркова подняла тему сохранения правды о войне, что волей­-неволей привело к поисковикам. Сначала участие ребят из Всеволожского района не предполагалось. Однако, когда готовились съемки на станции Погостье Кировского района, к поисковику Андрею Федотову (а он проживает в деревне Куйворы Всеволожского района) позвонили из областного православного прихода. По телефону взволнованный голос ему сообщил: «Мы опасаемся, что в этом фильме будет только негатив. И ничего героического. Можно ли как­-нибудь повлиять?».

Андрей решил воспользоваться тем, что несколько лет назад он и его товарищи на станции Погостье установили большой Поклонный крест и часовню. Перед этим они изучали все подробности боев на Волховском фронте и уж, конечно, смогли бы предоставить точную правдивую информацию. Но когда он с товарищами прибыл на станцию Погостье, выяснилось, что опасения были напрасными. Более того, Бэлла Алексеевна активно подключила их к съёмкам. Так в окончательную редакцию фильма вошло интервью с Андреем Федотовым.

И жителям нашего района будет интересно узнать, что в сцене поминовения Николая Никулина у Поклонного креста на станции Погостье участвует краевед из Дубровки Виталий Новицкий, а на 50-­й минуте фильма, у входа в храм Святого князя Александра Невского на станции Апраксин, появляются три девочки из Колтушской СОШ. Они оказались в кадре не случайно. Эти девочки – активные участницы долгосрочного проекта «За други своя». (Этим проектом в Колтушской школе руководит преподаватель Юлия Игоревна Трощенко).

Премьера кинокартины «Поколение, уходящее в вечность», состоялась на общероссийском телеканале «Культура» 28 октября 2019 года. Впечатления у зрителей оказались настолько сильными, что директор Эрмитажа предложил Бэлле Курковой снять продолжение. Возможно, создать даже серию фильмов, но чтобы следующая серия была посвящена исследованиям поисковиков. Когда Бэлла Алексеевна приступила к подготовке сценария и обратилась за информацией к поисковикам, ей объяснили, что самая больная тема нашего времени – даже не поиск забытых имён. Наболевший вопрос – это разрушения на местах боев, уничтожение и застройка воинских кладбищ. Нам нужно срочно сохранять то, что осталось. Недаром с этим вопросом один из спикеров фильма – иерей Вячеслав Харинов – обращался к Президенту России во время пребывания В.В. Путина в Санкт-­Петербурге 18 января 2020 года.

Работа над новой картиной продвигается стремительно. Бэлла Алексеевна уже оформляет свой сценарий. 15 января она назначила встречу с представителями Всеволожского района – А. Федотовым и В. Новицким. К этой встрече Виталий Новицкий подготовил целую папку копий наиболее интересных документов про наш район. Все они были переданы Бэлле Курковой.

Тут же было озвучено решение – одна часть будущей картины будет посвящена боям на Волховском фронте, другая – захоронениям красноармейцев во Всеволожском районе. В ближайшее время съемочная группа телеканала «Культура» посетит захоронение лётчиков с аэродрома «Углово», кладбище возле аэродрома «Смольный», а также Дубровку.

Почему появилась потребность отразить именно эти участки? Дело в том, что Всеволожский район занимал первое место по количеству госпиталей на Ленинградском фронте, и, соответственно, у нас остались самые большие госпитальные кладбища. По сути дела, весь Всеволожский район можно назвать одной мемориальной зоной. Также очень важно донести людям, что Дубровка была единым целым с Невским «пятачком», что на нашем берегу Невы были такие же массовые потери и героизм, как на противоположном.

Людмила Однобокова