У вас будет ребенок!

Вопросы материнства и детства, качество обслуживания женщин в родильных домах — достаточно обсуждаемые в последнее время темы. И это не случайно, поскольку демографическая ситуация в стране остается сложной. Об этом свидетельствуют и беспрецедентные меры поддержки семей с детьми, принятые на государственном уровне. Как работает Всеволожский роддом и что в нем делают для мам и малышей – в интервью с его заведующей, врачом высшей категории Юлией Кокониной.

– Юлия Анатольевна, сколько родов вы уже приняли в новом, 2020 году?

– Ежедневно в стенах Всеволожского роддома появляется на свет в среднем от 8 до 16 младенцев. На сегодняшнее утро (28 января – прим. автора) у нас прошло 265 родов.

– Это больше или меньше, чем в прошлом году?

– Мы еще не проводили сравнительного анализа, но могу сказать, что женщины, пока, во всяком случае, больше рожать не стали. В год мы принимаем около трех тысяч родов.

– Что представляет собой сегодня возглавляемое вами одно из важнейших подразделений Всеволожской клинической больницы?

– Всеволожский родильный дом – учреждение с историей, традициями и хорошей репутацией. Наша основная задача – охрана здоровья и оказание высокотехнологичной, качественной и доступной медицинской помощи беременным женщинам.

Стационар родильного дома рассчитан на 238 коек. В настоящее время роддом оснащен всем необходимым диагностическим и лечебным оборудованием, мы применяем комплексный подход, современные технологии и протоколы лечения и родовспоможения. В практику работы внедрены новые операционные технологии, используются современные шовные материалы и методы обезболивания.

Но главное в нашем деле, конечно, люди. Могу сказать, что у нас сложился надежный коллектив врачей и медсестер – это и многоопытные ветераны, и молодые талантливые специалисты. Наши доктора – особые люди, искренне стремящиеся помочь беременным женщинам – от первоначального обследования до появления малыша на свет. Во Всеволожском родильном доме работают профессионалы высокого класса, это результат регулярного повышения квалификации, освоения новых методик лечения, диагностики и профилактики заболеваний.

Фактически мы являемся перинатальным центром, где функционирует 7 отделений, в числе которых есть специальная реанимационная служба для детей в неонатальном периоде жизни.

Кроме того, в нашем роддоме создана и успешно работает Школа беременных, посещать которую могут не только будущие мамы, но и семейные пары, еще только планирующие рождение малыша. Занятия в школе подготовлены с учетом накопленного опыта работы специалистов Всеволожского родильного дома по ведению беременности и наблюдению за развитием детей раннего возраста. Программа медико­-психологической подготовки к родам включает в себя лекции, отработку навыков поведения в родах, комплексы специальных упражнений, рекомендованных будущим мамам в послеродовый период и по уходу за новорожденным.

Сегодня родильный дом Всеволожской клинической межрайонной больницы обслуживает население семнадцати районов Ленинградской области. Здесь рожают женщины не только из Всеволожского и других районов, но и из Санкт­-Петербурга, других регионов России, даже из стран СНГ и Европы.

Многие женщины из тех, кто рожал во Всеволожском роддоме, возвращаются к нам «за вторым», а кто­-то проходит путь от первородящей до многодетной мамы.

– Сейчас можно рожать с мужем. Существует ли такая практика во Всеволожском роддоме?

– Да, конечно, если женщина настаивает на партнерских родах, то мы всегда идем навстречу такому желанию. Но здесь следует знать, что отец ребенка должен пройти необходимое медицинское обследование, иначе он не может быть допущен в родильный бокс.

– Специалисты отмечают «взросление» первородящих женщин – еще два десятилетия назад матери были существенно моложе. Какой самый оптимальный возраст для рождения ребенка?

– Самый благоприятный период наступает после 21 года и длится до 35–36 лет. В это время организм готов справиться с данной задачей наилучшим образом. Слишком ранняя беременность, до 18 лет, часто осложняется как физиологическими, так и психологическими причинами. При поздней беременности проблемы и опасности также значительно возрастают. Самая молодая мамочка у меня была в возрасте 14 лет, самая старшая – 58.

– Как обстоят дела со здоровьем у женщин, поступающих в роддом?

– К сожалению, я не вижу тенденции к сокращению числа патологий беременности. Увы, сами женщины уделяют недостаточно внимания своему здоровью, редко или совсем не обследуются, пренебрегают назначенным лечением, не принимают во внимание рекомендации специалистов. Инфекционные и хронические заболевания, нездоровый образ жизни – все это увеличивает риск преждевременных родов и даже потери малыша.

– Что, на ваш взгляд, является главным в работе врача, помогающего появиться на свет новому человеку?

– Не только в родовспоможении, но и в оказании медицинской помощи в целом, самое важное – установить взаимодействие между врачом и пациентом. Врач и больной должны сотрудничать, именно это в большой степени определяет успех медицинской помощи.

К сожалению, есть немало пациентов, искренне полагающих, что они разбираются в медицине не хуже любого врача, посвятившего десятилетия совершенствованию своих профессиональных навыков. Сами, руководствуясь интернетом, ставят себе диагнозы, самостоятельно назначают или отменяют назначенное врачом лечение и так далее.

А между тем на протяжении всей истории медицины основой отношений между врачом и больным было и остается доверие. Поэтому, повторюсь, от того, насколько успешно складываются отношения между врачом и пациентом, зависит эффективность лечения.

— Юлия Анатольевна, дайте, пожалуйста, совет женщинам – как родить здорового ребенка?

— Рождение ребенка – радостное и ответственное событие для каждой мамы. Беременность желательно планировать, поэтому супружеской паре, принявшей решение стать родителями, следует пройти медицинское обследование еще до зачатия, чтобы избежать возможных проблем в будущем.

При наступлении беременности необходимо постоянно находиться в контакте с вашим врачом, следовать всем рекомендациям. Правильное питание, прогулки на свежем воздухе, специальная гимнастика, занятия в бассейне – все это позволит в большой степени рассчитывать на легкие, безболезненные роды и появление на свет здорового малыша.

Беседовала Светлана Завадская

Фото Антона Ляпина из архива