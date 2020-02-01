Нам нужны работники – повара и плотники

Всеволожский филиал Биржи труда приступил к реализации федерального проекта «Старшее поколение». Отныне работодатели, решившие обучить граждан предпенсионного возраста, получат субсидии. Соответствующее постановление правительства вступило в силу с 1 января 2020 года.

В пятьдесят все только начинается

– Компенсацию в размере не более 68 500 рублей на профессиональное обучение и дополнительное образование на одного работника могут получить юридические лица, индивидуальные предприниматели, физические лица – производители товаров и услуг, – рассказывает начальник Всеволожского филиала Биржи труда Наталья Петрова. – Цель проекта – сохранение занятости работников предпенсионного возраста. Для получения субсидии работодатель должен осуществлять деятельность на территории Ленинградской области и состоять в налоговом органе Ленинградской области. Организовать обучение можно как в своем специализированном подразделении, так и заключив договор с образовательной организацией.

Как отметила Наталья Петрова, люди старше 50 лет и предпенсионного возраста могут учиться по международным стандартам WorldSkills.

– Право на бесплатное переобучение и повышение квалификации имеют также не состоящие в трудовых отношениях женщины, воспитывающие детей до семи лет, и мамы в отпуске по уходу за ребенком до трех лет, – продолжает Н. Петрова. – Программа по переобучению предпенсионеров действует в Ленинградской области с прошлого года. В 2019­м новые специальности освоили 523 жителя региона. Более подробную информацию об услугах Биржи труда можно получить по номеру горячей линии 8 (800) 350-­47-­47, на сайте комитета http://job.lenobl.ru/ или в филиалах службы занятости Ленинградской области. Телефон Всеволожского филиала ГКУ ЦЗН ЛО – 8 950 033­-02-­75, телефон горячей линии 8 (813-­70) 31­7-67.

поТРЕНДим

Тем временем сухая статистика свидетельствует о рекордном снижении уровня безработицы в Ленинградской области. Судя по последним данным, этот показатель за прошлый год составил всего 0,37 процента. Нынешний тренд совпал с ожиданиями аналитиков. Роструд посчитал Ленинградскую область регионом с исчезающей безработицей.

В банке вакансий областного комитета по труду и занятости населения свыше 20 тысяч предложений. Только в прошлом году свое место под скупым ленинградским солнцем нашли более двух тысяч наших сограждан! Показатель вполне обнадеживающий. Напомним, закрытие автомобильного завода «Форд» во Всеволожске не сказалось на рынке труда. Рабочие места в Ленинградской области есть и продолжают создаваться.

– Нынешние цифры – это результат плодотворной работы служб занятости региона, – отметил на недавнем совещании заместитель председателя правительства Ленинградской области по экономике и инвестициям Дмитрий Ялов. – И здесь свою лепту внесли специалисты Биржи труда. Они постоянно находятся в курсе последних тенденций: своевременно направляют на профессиональную переподготовку работников предприятий, где планируется сокращение кадрового состава. Таким образом соискатели быстро находят работу. Порой они даже не успевают получить официальный статус безработного.

Требуются кассиры и трактористы

– В базе вакансий Всеволожского филиала Биржи труда имеется более 2400 вакансий, – говорит руководитель Наталья Петрова. – Сейчас формула «спрос рождает предложение» снова стала работать. Изменилась и структура рынка труда. Топовые запросы, как правило, от сфер бытового обслуживания, розничной торговли и общепита. Огромной популярностью пользуются рабочие специальности. Именно эти вакансии составляют 71,6 процента в нашей базе данных. Достаточно отметить, что спрос на мастеровых в 17,5 раза превышает предложение.

По словам Н. Петровой, в десятку востребованных рабочих профессий вошли арматурщики, водители, каменщики, комплектовщики, монтажники, повара, кассиры, трактористы, швеи и подсобные рабочие.

– Наибольшее число вакансий остается в сфере здравоохранения, также есть большая потребность в воспитателях детского сада, – отметила директор Всеволожского филиала Биржи труда. – Это обусловлено вводом в эксплуатацию новых социальных объектов, детских садов и фельдшерско­-амбулаторных пунктов.

Правда, отметим, что работодатели ищут высококвалифицированных работников, времени на подготовку кадров у них нет. В этом вся загвоздка. Это грузчика можно уволить и завтра найти другого, а станочник высшего разряда – на вес золота. Типичная картина на Бирже труда – требуются профессиональные рабочие, а приходят самоучки. Поэтому спрос на мастеров с золотыми руками сейчас очень высок. И удовлетворить его можно только одним проверенным способом: отечественные учебные заведения должны моментально реагировать на запросы рынка. Так что те, кто сетует на безработицу, на самом деле просто не имеет достаточной квалификации. И именно поэтому, а не потому, что нет вакансий, они оказываются не у дел.

Рабочие километры

Сейчас в областном правительстве, как и на Всеволожской бирже труда, рассматривается важный вопрос: как остановить утечку своих кадров в Санкт-­Петербург? Понятно, что хорошие заработки, развитая инфраструктура и карьерный рост влекут перспективных спецов с периферии в мегаполис. Подобная миграция больно ударяет по регионам, которые, по сути, все острее испытывают дефицит золотых голов и рук.

Тем временем данные Министерства регионального развития показывают, что ежегодно около 15 миллионов человек перемещаются по стране в поисках работы. Около двух миллионов специалистов даже решаются на переезд на длительный срок, поскольку работа того стоит.

Мощнейшие агломерации в России сформированы вокруг Москвы и Санкт­-Петербурга. Это закономерно, ведь в двух столичных городах только по официальным данным проживает восьмая часть населения всей страны. Кроме того, территории Московской и Ленинградской областей связаны с городами транспортными коридорами, прежде всего железнодорожными путями и автомагистралями.

Задача власти состоит только в том, чтобы использовать потенциал агломераций для комплексного развития территорий. Но пока трудовая миграция чаще всего носит стихийный характер. Ежедневно 200 тысяч жителей направляются утром на работу в Петербург, а вечером – домой в область. Из­за этого региональный бюджет несёт потери, поскольку налоги оседают в бюджете Северной столицы, где, по разным данным, трудятся 30% трудоспособного населения Гатчинского, около 40% – Всеволожского и более 50% – Кировского районов.

– Если говорить об оттоке кадров, то понятно, что он зависит от размеров заработка, – отмечает Наталья Петрова. – Сейчас службы занятости делают упор на решение этой проблемы. Мы постоянно отслеживаем социальную ситуацию и регулярно проводим мониторинг финансово­-экономического состояния предприятий. Один из индикаторов в этом плане – открытие новых рабочих мест. Очевидно, что остановить динамику оттока трудовых ресурсов могут перспективные инвестиционные площадки, где инвесторы смогут реализовывать свои проекты на территории Ленобласти, в том числе в отдалённых районах.

Ирэн Овсепян

Фото Антона Ляпина из архива