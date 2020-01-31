Самозанятых граждан проинформировали о новых правилах ведения бизнеса

«Самозанятость – личный путь к успеху» – под таким девизом сегодня, 31 января, прошло мероприятие, посвященное введению специального налогового механизма для предпринимателей. Новейшая в экономической истории области система предусматривает выведение из тени репетиторов, швей, кондитеров, нянь, водителей и других граждан.

– На сегодняшний день во Всеволожском районе 273 самозанятых. Перед нами стоит достаточно амбициозная задача: только в нынешнем году их число должно составить 2936 человек, а к 2024 году – 5591, – рассказывает руководитель Фонда развития предпринимательства Всеволожского района Ирина Кондратьева. – Статус самозанятого может получить гражданин, не имеющий работодателя и наемных работников. Теперь все те, чей годовой совокупный доход не превышает 2 400 000 рублей, могут зарегистрироваться в качестве самозанятых. Сделать это просто. Достаточно в один клик зарегистрироваться в мобильном приложении и платить всего 4% налога при оказании услуг или продаже товаров другим физическим лицам. Тем, кто сотрудничает с бизнесом, ставка специального налога установлена на отметке 6%.

– В данной программе могут принять участие и индивидуальные предприниматели, – отметила председатель комитета малого, среднего бизнеса и потребительского рынка Светлана Нерушай. – Это позволит бизнесу оптимизировать расходы. Новый налоговый режим реализуется благодаря национальным проектам, озвученным Президентом РФ Владимиром Путиным. Спецрежим для бизнеса введен для того, чтобы привлечь к предпринимательству даже тех граждан, которые сомневаются в успехе своего дела. Для этого созданы все условия. Это простота регистрации и закрытия своего дела, а также низкое налоговое бремя.

По словам Светланы Нерушай, некоторые эксперты после введения нового режима прогнозировали снижение поступлений в бюджет.

– В экспериментальных регионах – Москве, Татарстане, Калужской и Московской областях – в прошлом году снижения финансовых притоков в казну зафиксировано не было, – подчеркнула председатель областного комитета. – Специалисты, наоборот, прогнозируют увеличение за счет привлечения большего числа самозанятых.

Ирэн Овсепян

Фото Антона Ляпина