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Всеволожские вести онлайн

Всеволожские вести онлайн

Самозанятых граждан проинформировали о новых правилах ведения бизнеса

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«Самозанятость – личный путь к успеху» – под таким девизом сегодня, 31 января, прошло мероприятие, посвященное введению специального налогового механизма для предпринимателей. Новейшая в экономической истории области система  предусматривает выведение из тени репетиторов, швей, кондитеров, нянь, водителей и других граждан.

На сегодняшний день во Всеволожском районе  273 самозанятых. Перед нами стоит достаточно амбициозная задача: только в нынешнем году их число  должно составить 2936 человек, а к 2024 году – 5591, рассказывает руководитель Фонда развития предпринимательства Всеволожского района Ирина Кондратьева.  Статус самозанятого может получить гражданин, не имеющий работодателя и наемных работников. Теперь все те, чей годовой совокупный доход не превышает 2 400 000 рублей, могут зарегистрироваться в качестве самозанятых. Сделать это просто. Достаточно в один клик зарегистрироваться в мобильном приложении и платить всего 4% налога при оказании услуг или продаже товаров другим физическим лицам. Тем, кто сотрудничает с бизнесом, ставка специального налога установлена на отметке 6%.

В данной программе могут принять участие и индивидуальные предприниматели, отметила председатель комитета малого, среднего бизнеса и потребительского рынка Светлана Нерушай. – Это позволит бизнесу оптимизировать расходы. Новый налоговый режим реализуется благодаря национальным проектам, озвученным Президентом РФ Владимиром Путиным. Спецрежим для бизнеса введен для того, чтобы привлечь к предпринимательству даже тех граждан, которые сомневаются в успехе своего дела. Для этого созданы все условия. Это простота регистрации и закрытия своего дела, а также низкое налоговое бремя.

По словам Светланы Нерушай, некоторые эксперты после введения нового режима прогнозировали снижение поступлений в бюджет.

В экспериментальных регионах – Москве,  Татарстане, Калужской и Московской областях в прошлом году снижения финансовых притоков в казну зафиксировано не было, подчеркнула председатель областного комитета. – Специалисты, наоборот, прогнозируют увеличение за счет привлечения большего числа самозанятых.

Ирэн Овсепян

Фото Антона Ляпина

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