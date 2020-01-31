Общественная палата рассмотрела вопрос сохранения памятников во Всеволожском районе

30 января комиссия по историческому, культурному и духовному наследию, развитию туризма Общественной палаты 47-го региона на выездном заседании обсудила вопрос сохранения мемориальных объектов, увековечивающих память погибших в Великой Отечественной войне. В рамках мероприятия состоялся осмотр бюстов героев-комсомольцев у базы отдыха «Мир маяков» и памятника всеволожцам на Рябовском кладбище, погибшим от голода в блокаду.

– В Общественную палату Ленинградской области обратились неравнодушные жители Всеволожского района, которые обеспокоены состоянием памятников, – говорит член комиссии по общественному контролю Николай Свирин. – Люди сигнализировали об удручающем состоянии памятников героям-комсомольцам Великой Отечественной войны. В летнее время, когда на пляже много посетителей, аллея превращается в парковку.

– Так относиться к памяти героев нельзя, – считает председатель Общественной палаты Всеволожского района Виктор Рожнов. – Необходимо решить, куда установить монументы и как их отреставрировать. Организовать все нужно до 9 Мая, когда вся страна будет праздновать 75-летие Великой Победы. Безусловно, чтобы восстановить памятники, необходимы средства. Поэтому нужно определиться с вопросом финансирования. Самый быстрый способ решения данного вопроса – привлечение спонсоров. Кроме того, чтобы определить дальнейшую судьбу памятников героям-комсомольцам, предлагаю провести опрос среди жителей. Пусть люди выскажутся, где они хотят увидеть мемориалы, например, на территории филиала Центрального военно-морского музея «Дорога Жизни» или в одной из школ района.

– Так уж сложилось, что не все памятники находятся на балансе районной администрации, – отмечает председатель комиссии по историческому, культурному и духовному наследию, развитию туризма Общественной палаты Ленинградской области Галина Куликова. – Поэтому вопрос сохранения будем решать сообща, привлекая владельцев этих скульптур. Нужно привести все объекты в надлежащий вид. Мы должны не давать поводов тем, кто переписывает сегодня историю, принижая значение Великой Победы. Сохранение мемориалов, посвященных героям войны, в данном контексте обретает особо важное значение.

Ирэн Овсепян

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