В «Новом Оккервиле» построен третий детский сад

Новый детский сад, рассчитанный на 150 воспитанников, построен в шестой очереди ЖК «Новый Оккервиль» в Кудрово. После ввода в эксплуатацию здание будет передано застройщиком «Отделстрой» на баланс Всеволожского района Ленобласти.

Дошкольное учреждение полностью укомплектовано мебелью и инвентарем для спортивных и музыкальных занятий. Стены украшены картинами с изображением героев мультфильмов. Территория садика благоустроена и оборудована детскими игровыми площадками, – сообщает NSP.ru.

Это уже третий по счету садик в этом квартале. Первый, с плавательным бассейном, открыт в 2012 году. Второй работает при школе с 2017-го. В рамках проекта строится ещё одно образовательное дошкольное учреждение на 295 мест, ввод которого намечен на 2020-й.