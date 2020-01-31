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Всеволожские вести онлайн

Всеволожские вести онлайн

В Агалатово зазвучит музыка Финляндии

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В Агалатовской школе искусств 1 февраля состоится III Межрегиональный фестиваль-конкурс «Романтики Балтийского моря» (в рамках XIV Международного этнофестиваля «Земля Калевалы»).

В программе – музыкальные произведения  в исполнении финских артистов. Одновременно откроется выставка авторских работ лауреата всероссийских конкурсов, руководителя интерактивного музея карельской культуры в Доме дружбы народов ЛО, председателя Ленинградского областного отделения МОО «Карельское содружество»  Марины Ватагиной «Лоскутная Калевала: синтез знаний и умений». Выставка будет работать до 26 февраля.

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