Во Всеволожском районе появятся благоустроенные парки отдыха

Областной комитет по ЖКХ утвердил перечень общественных территорий, которые подлежат благоустройству в 2020 году в рамках регионального проекта «Формирование комфортной городской среды». В перечень вошли, в частности, населенные пункты Всеволожского района – Кудрово, Новое Девяткино, Мурино.

Как сообщили на сайте правительства ЛО, в Кудрово будет благоустроен парк «Оккервиль», в Новом Девяткино – парк «Охтинская долина», в Мурино – территория «Школьный спуск», выбранные жителями в результате голосования.

В парке «Охтинская долина» предусматривается создание сети велодорожек, мест для тихого отдыха и площадок для барбекю. Там будет создана новая спортивная зона со скейт-парком, зоной для воркаута, детской и спортивной площадками. В рамках проекта «Формирование комфортной городской среды» на реконструкцию «Охтинской долины» будет выделено 16,7 млн рублей. Еще 1,2 млн рублей потратят на благоустройство площадки для выгула собак с установкой дог-боксов и тренировочного комплекса для четвероногих друзей.

Площадь благоустройства общественной территории «Школьный спуск» в Мурино составит 2,5 тыс кв.м. Планируется создание нескольких функциональных зон: зоны тихого отдыха, зоны основного транзита, зоны набережной. Площадки для отдыха оборудуют скамейками и беседками. Для любителей пикников создадут места для установки мангалов. На протяжении главного транзита установят скамейки и урны, а также зарядные станции для электросамокатов и моноколес. На правом берегу Охты предполагается организовать набережную с подходом к воде. На реализацию проекта выделено 10 млн рублей.

В этом году также путевку в жизнь получили крупноформатные проекты, среди которых парк «Невский» в Дубровке и парк Авиаторов в Агалатово.

Продолжится начатое в 2019 году благоустройство парка в Романовке.

В 2020 году на финансирование проекта «Формирование комфортной городской среды» в бюджете Ленинградской области предусмотрена рекордная цифра – более 1,5 млрд рублей.

Областной проект «Формирование комфортной городской среды» является частью национального проекта «Жилье и городская среда». В соответствии с паспортом регионального проекта в Ленинградской области запланировано благоустройство 534 общественных пространств в период 2019–2024 годы.