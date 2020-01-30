Устанавливается специальный налоговый режим для самозанятых граждан

31 января в 10.00 в КДЦ «Южный» по адресу: г. Всеволожск, ул. Московская, 6 администрация Всеволожского района ЛО проводит встречу, на которой проинформируют всех желающих о новой программе самозанятости граждан на территории Ленинградской области.

В мероприятии принимают участие: Комитет по развитию малого, среднего бизнеса и потребительского рынка ЛО, представитель ИФНС России по ЛО, Фонд поддержки предпринимательства Всеволожского района.

Записаться можно по телефонам:

8 (813-70) 23-234 – отдел развития сельскохозяйственного производства, малого и среднего предпринимательства администрации Всеволожского района ЛО.

8 904 513-26-00 – фонд «Всеволожский центр поддержки предпринимательства — бизнес-инкубатор».

Подробную информацию о специальном налоговом режиме для самозанятых можно получить на сайте Федеральной налоговой службы Российской Федерации.