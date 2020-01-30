Токсовский марафон отменили

Аномально теплая погода кому-то доставила радость, а вот лыжникам – одни неприятности. У них нет возможности нормально тренироваться и выступать на соревнованиях. В субботу – воскресенье (1-2 февраля) в Токсово должно было пройти крупнейшее лыжное соревнование сезона. Это – Toksovocup-2020 (Раньше оно называлось «Токсовский лыжный марафон»).

Регистрация участников на марафоне началась в октябре 2019 года. Заявки подало очень много людей, они оплатили стартовые взносы. Однако, учитывая отсутствие снежного покрова, 16 января оргкомитет марафона собрался на экстренное совещание и принял решение: ввиду того, что трассы не подходят для лыжного пробега, соревнование отменить. Всем зарегистрированным обещают вернуть стартовые взносы или перенаправить эти взносы для участия на следующий год в Toksovocup. Это будет зависеть от желания лыжников.

Людмила Однобокова

Фото Антона Ляпина из архива