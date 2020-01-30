Началось формирование электронных трудовых книжек

Работодатель обязан до 1 июля 2020 года уведомить работников об изменениях в трудовом законодательстве, а работники в течение 2020 года определиться, хотят они перейти на цифровую книжку или сохранить обычную бумажную.

Трудовую книжку работника, который выбрал электронный вариант, работодатель будет вести только в электронном виде, а в том случае, если работник захочет сохранить бумажную трудовую книжку, – и в электронном и в бумажном виде одновременно.

У того, кто впервые устроится на работу после 31 декабря 2020 года, по умолчанию будет только электронная книжка.

Сведения о трудовой деятельности и трудовом стаже каждого работника работодатель будет ежемесячно представлять в Пенсионный фонд.