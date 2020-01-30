Зимнее первенство по плаванию было посвящено снятию блокады

26 января в Санкт-Петербурге в бассейне Северо-Западного Государственного медицинского университета имени Мечникова прошло зимнее первенство Всеволожского района по плаванию. Соревнование было посвящено 76-й годовщине полного снятия блокады Ленинграда.

Это большой бассейн, хорошо приспособленный для проведения крупных соревнований. И дети, которые во Всеволожском районе тренировались в бассейнах Всеволожской СОШ № 6, ЦО «Кудрово» и в бассейне Агалатовской СОШ, с удовольствием вышли на дорожки этого спортивного сооружения. Здесь было много места и для зрителей, которых собралось около 500 человек.

В заплывах участвовали более 250 юных спортсменов. Победителей и призеров определяли для каждого возраста – причем для мальчиков и девочек отдельно. И на всех дистанциях были свои победители. Назвать всех детей, получивших медали на этом соревновании, сложно – их много. Перечислим победителей в эстафете: в группе 2007 года рождения и старше первое место завоевала команда из Всеволожска, среди детей 2008–2010 годов рождения первое место у команды из Кудрово, среди детей 2009–2010 годов рождения на первое место вышла команда из Агалатово.

Целью для участников было не только достижение победы, но и улучшение своих спортивных результатов. Одни из них по итогам первенства получили I юношеский разряд, другие выполнили нормативы II и III взрослого спортивного разряда, а Любовь Тарасова из Всеволожска выполнила норматив I взрослого спортивного разряда.

Соб. инф.