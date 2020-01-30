Жители Кудрово летом будут гулять по обновленному парку

Областной комитет по ЖКХ принял решение выделить на благоустройство муниципального парка «Оккервиль» в городе Кудрово 13 млн рублей по федеральной программе «Комфортная городская среда».

Проект по реконструкции набережной реки Оккервиль в Кудрово разработан компанией «Про-симметрия» с учетом мнений и пожеланий жителей, высказанных на официальном сайте Заневского поселения, в социальных сетях и в ходе общественных обсуждений.

Детская и спортивная площадки, расположенные в западной части участка, сохранятся. Будет оборудована большая песочница, созданы места для отдыха с круговой скамейкой и диванами-качелями, а также зона для прогулок.

В восточной стороне парка разобьют клумбы с многолетними растениями. Обустраиваемую часть украсят липы, клены, яблони и сосны, а также мелисса, чабрец и эхинацея. В парке высадят 71 дерево, 164 кустарника, 498 цветников. Завершение работ планируется к лету.