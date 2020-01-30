В Сертолово прошел раздельный сбор вторсырья

Расстаться с заранее рассортированными твердыми бытовыми отходами пожелали 120 сертоловчан. 26 января, несмотря на снегопад и холодный ветер, сознательные участники экологической акции предпочли не сидеть дома, а честно выполнить свой долг перед природой.

– Январь нового года стал уникальным для сертоловского раздельного сбора. Все потому, что нам с вами удалось встретиться целых два раза: в начале месяца и 26 января. Честно, мы ожидали, что посетителей будет меньше обычного, ведь основную накопленную часть вторсырья многие постарались сдать еще 5 января. Мы ошиблись. Несмотря на переменчивую погоду и коварный гололед, люди держали путь к уже привычному месту сбора. Снова приятные встречи, улыбки друзей и новые знакомства, рассказали организаторы.

За час акции было собрано 13 мешков стекла, 13 мешков макулатуры, 40 мешков ПЭТ, пластика, мешок крышечек для благотворительности, 7 пакетов одежды для детского дома, по одному пакету фольги, использованных аэрозольных баллончиков, органики и ткани. А также 6 отслуживших своё зонтов, деревянные доски и палочки для суши.

Петр КУРГАНСКИЙ

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