Штраф за перегрузку выпишет автоматика

На участке федеральной трассы А-121 «Сортавала» прошла демонстрация работы пункта весового и габаритного контроля. Новый автоматизированный АПВГК будет определять наличие перегруза у машин и автопоездов в момент движения по дороге, без остановки транспортных средств.

Интеллектуальная система не только сама обработает полученную информацию, но и составит акт о взвешивании, который автоматически направит в центр фиксации административных правонарушений. Собственник машины получит постановление для оплаты штрафа за перегрузку.

На территории Ленинградской области действует более 50 крупных карьеров, которые ежегодно добывают несколько десятков миллионов кубометров инертных материалов. Для доставки на строительные площадки песка и щебня сегодня используется свыше тысячи километров региональных трасс. Как показывает практика, для этого задействуется сверхтяжелая техника массой свыше 40 тонн.