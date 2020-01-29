Объявление

30 января в 11.00 состоится занятие «Муниципальной школы» по адресу: Санкт-Петербург, Суворовский пр., 67, зал заседаний 501.

Речь пойдет о полномочиях комитета по природным ресурсам в сфере водных отношений, о мерах по выявлению, пресечению самовольного захвата и огораживания земельных участков в береговой полосе водоемов; о мерах по выявлению, пресечению, предупреждению самовольных установок шлагбаумов, других приспособлений, ограничивающих свободный проезд, проход по дорогам, находящихся на землях лесного фонда; о новом в законодательстве Ленинградской области по организации и проведению капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах.