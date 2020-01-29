О газете Контакты Для рекламодателей

Всеволожские вести онлайн

Всеволожские вести онлайн

Мужчина провалился под лед на озере Кузьмоловское

0 Комментариев

В связи с неустойчивой погодой ледостав на водоемах идет очень медленно, поэтому лед тонкий, ломкий и непрочный. Выход на него очень опасен. Тем не менее многие граждане игнорируют существующее запреты и выходят на лед, рискуя собственной жизнью. 

Так, 28 января в поселке Токсово на озере Кузьмоловское местный житель гулял с собаками по льду. Когда собаки вернулись домой без хозяина, близкие забили тревогу. Спасатели,  прибывшее на место ЧП, обнаружили полынью и позже подняли тело утонувшего.

ГИМС настоятельно рекомендует не пренебрегать установленным запретом и не выходить на лед.

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

*

code