Мужчина провалился под лед на озере Кузьмоловское

В связи с неустойчивой погодой ледостав на водоемах идет очень медленно, поэтому лед тонкий, ломкий и непрочный. Выход на него очень опасен. Тем не менее многие граждане игнорируют существующее запреты и выходят на лед, рискуя собственной жизнью.

Так, 28 января в поселке Токсово на озере Кузьмоловское местный житель гулял с собаками по льду. Когда собаки вернулись домой без хозяина, близкие забили тревогу. Спасатели, прибывшее на место ЧП, обнаружили полынью и позже подняли тело утонувшего.

ГИМС настоятельно рекомендует не пренебрегать установленным запретом и не выходить на лед.