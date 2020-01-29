«Летающая» лыжница из Бугров показала класс в «Рождественском турне»

Валерия Римденок, спортсменка из Бугровского сельского поселения, в январе приняла участие в «Рождественском турне». Это соревнования для юных «летающих» лыжников, проходящие на трамплинах городов Пермь, Кудымкар и Чайковский.

В соревнованиях приняли участие 150 ребят из Беларуси, Болгарии, Финляндии, Казахстана, Словакии, Польши и России. Результаты прыжков на трамплинах каждого из городов суммируются и определяется победитель. Наша «звездочка» победила во всех четырех этапах турне и выиграла турнир в общем зачете «Рождественского турне» с большим отрывом!

Алексей Скачков