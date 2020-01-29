В области введут единые цены на ритуальные услуги

На заседании Законодательного собрания Ленинградской области сегодня, 29 января, депутаты приняли закон «О перераспределении полномочий в сфере погребения и похоронного дела между органами государственной власти и органами МСУ».

Закон устанавливает единые подходы к осуществлению деятельности в сфере погребения и похоронного дела на территории Ленинградской области для повышения качества предоставляемых населению услуг. Об этом сообщает пресс-служба ЗакСа ЛО.

Принятым законом с 1 января 2021 года отдельные полномочия в сфере погребения и похоронного дела, предусмотренные Федеральным законом от 12.01.1996 № 8-ФЗ, предлагается отнести к полномочиям правительства Ленинградской области на неопределенный срок.

К указанным полномочиям относятся: установление требований к качеству услуг, входящих в гарантированный перечень услуг по погребению; определение стоимости услуг, предоставляемых согласно гарантированному перечню; установление размера бесплатно предоставляемого участка земли на территориях кладбищ (кроме федерального военного мемориального кладбища) для погребения умершего; установление правил содержания мест погребения на территории муниципального образования; установление порядка деятельности общественных кладбищ и порядка деятельности воинских кладбищ и военных мемориальных кладбищ; установление порядка деятельности крематориев.

До вступления в силу указанных актов областного правительства будут действовать акты органов МСУ в части, не противоречащей законодательству Российской Федерации.