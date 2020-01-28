По Дороге жизни пробежали две с половиной тысячи марафонцев

26 января состоялся ежегодный марафон «Дорога жизни» в честь 76-й годовщины полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады. Впервые легкоатлетический забег, посвященный этой памятной дате, прошел в 1970 году по инициативе жителя блокадного города ультрамарафонца Григория Колгашкина, вместе с четырьмя друзьями пробежавшего от монумента «Разорванное кольцо» до памятника «Цветок Жизни», тем самым заложив на всеволожской земле славную традицию.

Начало марафона было объявлено на митинге, который прошел у мемориала «Разорванное кольцо» на берегу Ладожского озера. Ветеранов, спортсменов и гостей мероприятия приветствовал глава МО «Всеволожский муниципальный район» Вячеслав Кондратьев.

«Пережив суровые блокадные дни, выстояв под бомбежками и артобстрелами, жители Ленинграда и его защитники проявили беспримерное мужество и героизм, – сказал Вячеслав Кондратьев. – Вечная память павшим, вечная слава героям. Мы всегда будем помнить подвиг города на Неве».

В этом году 51-й марафон собрал две с половиной тысячи человек из 15 стран, 64 регионов и около 300 городов России. По словам организаторов, число спортсменов было строго лимитировано.

«На этот раз мы оставили две дистанции, – пояснил директор марафона Михаил Кочетков. – Отрезок трассы длиной в 5 километров бегут 800 человек, в основном «маленькие и старенькие», остальные 1700 легкоатлетов преодолеют полную марафонскую дистанцию в 42 километра».

По традиции для участников марафона работала полевая кухня на каждом пятом километре забега, а на финише спортсменов ожидала настоящая русская баня. По результатам марафона известно, рекордов трассы в этом году не установлено.

Светлана Завадская

Фото Антона Ляпина