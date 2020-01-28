Лыжницы из Кузьмоловского – на пьедестале почета

Сборная Ленинградской области 23–27 января успешно выступила на чемпионате и первенстве Приволжского, Центрального и Северо-Западного федерального округов по спортивному ориентированию в лыжных дисциплинах. Состязания проходили в лагере «Солнечный» в 10 километрах к северу от города Набережные Челны.

Уже в первый день соревнований, 23 января, представительница сборной Ленинградской области, жительница поселка Кузьмоловский, мастер спорта Ольга Бородулина завоевала первое место на дистанции 4 200 метров с 10-ю контрольными пунктами.

На третий день в рамках первенства Северо-Западного федерального округа проходили эстафеты. На дистанции 4 200 метров бронзовую медаль завоевала команда Ленинградской области в составе: Ольга Бородулина (поселок Кузьмоловский), Мария Петрушко (Кириши) и Вера Дробот (Кириши).

В возрастной группе «Женщины – 17 лет» выступала еще одна команда из Ленинградской области. Это – Татьяна Тюленева (поселок Кузьмоловский), Софья Булавина (Сосновый Бор) и Анастасия Евхутич (Сосновый Бор). Они преодолели дистанцию 3 600 метров и тоже завоевали бронзовую медаль первенства Северо-Запада.

Поздравляем наших девушек – Ольгу Бородулину и Татьяну Тюленеву. Они являются достойными представителями Кузьмоловского отделения Всеволожской школы Олимпийского резерва!

Людмила Однобокова