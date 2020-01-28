Лыжница из Всеволожска покорила Австрию

Жительница Всеволожска Ольга Савойская завоевала золотую и серебряную медали на III зимних Олимпийских играх Мастеров, которые проходили в Австрии.

III зимние Олимпийские игры Мастеров 30+ проходят один раз в четыре года. В этом году они проходили с 10 по 19 января в австрийском городе Инсбург. Лыжные гонки, так называемые Cross County, проходили в городе Зеефельд, который находится в 20 км от Инсбурга. Лыжники и лыжницы соревновались в разных группах и на разных дистанциях. Лыжница из Всеволожска Ольга Савойская – руководитель групп по северной ходьбе – завоевала серебряную медаль на дистанции 7,5 км классическим стилем в личном первенстве в группе 50-54 и золотую медаль в составе эстафетной команды России, которая победила среди всех возрастных групп.