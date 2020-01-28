Всеволожск попал в число самых быстрорастущих городов

По результатам рейтинга, составленного «Комсомольской правдой», Всеволожск стал одним из самых быстрорастущих и быстроразвивающихся городов России.

Миграционные процессы, как внутренние, так и внешние, привели к тому, что за последние годы численность населения города увеличилась на 81%: с 41,1 тысячи до 74,2 тысячи человек.

Всеволожск прирастает за счет новых микрорайонов, куда приезжают жить люди из разных городов. Он находится рядом с Северной столицей, оставаясь при этом привлекательным пригородом.

Фото Антона Ляпина из архива