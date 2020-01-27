Осторожно: коронавирус

В целях недопущения распространения случаев заболеваний, вызванных новым коронавирусом, Роспотребнадзор советует соблюдать меры предосторожности.

при планировании зарубежных поездок уточнять эпидемиологическую ситуацию;

не посещать рынки, где продаются животные, морепродукты;

употреблять только термически обработанную пищу, бутилированную воду;

не посещать зоопарки, культурно-массовые мероприятия с привлечением животных;

использовать средства защиты органов дыхания (маски);

мыть руки после посещения мест массового скопления людей и перед приемом пищи;

при первых признаках заболевания обращаться за медицинской помощью в лечебные организации, не допускать самолечения.