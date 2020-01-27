Осторожно: коронавирус
В целях недопущения распространения случаев заболеваний, вызванных новым коронавирусом, Роспотребнадзор советует соблюдать меры предосторожности.
при планировании зарубежных поездок уточнять эпидемиологическую ситуацию;
не посещать рынки, где продаются животные, морепродукты;
употреблять только термически обработанную пищу, бутилированную воду;
не посещать зоопарки, культурно-массовые мероприятия с привлечением животных;
использовать средства защиты органов дыхания (маски);
мыть руки после посещения мест массового скопления людей и перед приемом пищи;
при первых признаках заболевания обращаться за медицинской помощью в лечебные организации, не допускать самолечения.