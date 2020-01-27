Модная обувь весна-лето 2020: самые горячие тренды

В преддверии первых теплых дней модницы уже вовсю могут планировать стильные весенние и летние образы: еще осенью минувшего года дизайнеры представили свои новые коллекции на четырех главных Неделях моды. Тем, кто предпочитает женскую обувь из Италии или Франции, стоит ознакомиться с актуальными трендами для жаркого лета.

Смелость и оригинальность в Нью-Йорке

Заокеанские дизайнеры предлагают дамам носить мюли с квадратным мысом, босоножки и сандалии на тонких ремешках, туфли и босоножки из яркого атласа. Дополнить смелые модели на ротанговой подошве или с причудливым текстильным декором можно будет одним из плетеных рюкзаков, сумками-чемоданами и боксами. На пике популярности пластиковые клатчи на длинной цепочке, сумки с узором пэчворк, изделия из коричневой кожи или с прозрачными вставками.

Лондон отказался от сдержанности и консерватизма

Чопорная британская мода удивила разнообразием смелых моделей. Дизайнеры пошли на смелые эксперименты с перьями и мехом, снабдили босоножки и туфли каблуками невообразимых геометрических форм. Для комфортного передвижения по городу предлагаются практичные и оригинальные кроссовки-чулки, мюли со спортивной шнуровкой и стильные босоножки на устойчивом каблуке. Поклонницы изящных изделий не должны расстраиваться: на подиуме представили немало элегантных туфель и босоножек на тонком каблуке.

Парижская оригинальность на службе у моды

Французские кутюрье предлагают дамам дерзкие эксперименты с цветом и формой: ярко-желтые ботфорты-чулки, смелые золотые сандалии, дерзкие мюли на каблуках футуристичной формы, ботинки на тракторной подошве и неизменные сандалии-гладиаторы с пестрым декором.

Итальянский шарм в деталях

На миланской Неделе моды были заявлены уже ставшие культовыми мюли, но уже в смелых цветовых решениях, а также туфли, босоножки и сандалии с яркими элементами декора. Дизайнеры использовали пайетки, кристаллы, ремешки, банты, красочные сочетания фактур, цветов и форм. Нетленной классикой остаются сандалии в греческом стиле, которые, однако, были модернизированы использованием спортивных шнурков. Чтобы избавить себя от необходимости лететь в Милан, но все же обзавестись парой трендовых обновок, достаточно сделать заказ на страницах SHOE-IT — интернет-магазина итальянской обуви.

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