Кудрово и Мурино в числе лидеров по строительству высоток

По мнению экспертов Domofond.ru, подсчитавших среднюю этажность новых и старых домов в муниципальных образованиях РФ, Ленинградская область лидирует в неофициальной номинации «самая высокая вторичка». Самые высокие дома – в городах Кудрово и Мурино (в среднем 18 этажей). Им уступают подмосковные города: 17-этажки построены в Балашихе, Видном, Люберцах, Одинцове и Химках.

Что касается новостроек, то лидерами рейтинга являются Котельники и Одинцово в Подмосковье (25 этажей), на три этажа меньше строящиеся дома в Кудрово. Новостройки в Люберцах и Мурино в среднем не превышают 18 этажей.

Фото Антона Ляпина из архива