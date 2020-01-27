Доты Карельского укрепрайона дезактивированы специалистами

В рамках федеральной целевой программы «Обеспечение ядерной и радиационной безопасности на 2016–2020 годы и на период до 2030 года» во Всеволожском районе были проведены работы по дезактивации дотов Карельского укрепрайона. Комплекс работ по удалению радиоактивных веществ проводила компания ООО «Алаид».

Еще в 2017 году было выявлено 54 дота времен Великой Отечественной войны с участками радиоактивного загрязнения. Инвентаризация и радиологическое обследование объектов проводились в соответствии с государственной программы «Охрана окружающей среды Ленинградской области».

В ходе комплекса работ с дотов был собран радиоактивный светосостав, который использовался для наводки орудий. Низкоактивные радиоактивные отходы 4 класса переданы во ФГУП «НО РАО» для захоронения, информация об обращении с отходами отражена в системе государственного учета и контроля радиоактивных веществ. На объекты были получены заключения Управления Роспотребнадзора по Ленинградской области о дезактивации.