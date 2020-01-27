Во Всеволожске отметили День студента

В минувшую пятницу, 24 января, во Всеволожском агропромышленном техникуме весело отпраздновали День студента. Мероприятие проходило в формате конкурса. Участие в нем приняли десять команд из разных уголков района.

В роли конкурсантов выступили студенты, получающие образование в высших и средних специальных учебных заведениях и проживающие на территории Всеволожского района. Поздравить собравшихся пришли многочисленные почетные гости. Среди них – глава районной администрации Андрей Низовский и заместитель председателя районного совета депутатов Ольга Ковальчук. Они обратились к ребятам с самыми теплыми словами, пожелали успехов в учебе.

В рамках первого задания команды должны были показать один день из жизни студента. Затем последовал интеллектуальный конкурс. После него участники показали себя в дефиле «Студенческая мода». Ребятам предложили пофантазировать о том, каким они видят костюм современного студента. Мнения разделились. Кто-то продемонстрировал удобные повседневные образы, а кто-то – современный костюм студента, посещающего «Кванториум».

Свое умение создавать видеоролики юноши и девушки доказали в конкурсе «Видеопоздравление». В своих творческих работах они поздравили город Всеволожск с тем, что в этом году он был избран столицей Ленинградской области.

По итогам мероприятия победила команда «Инфузории в туфельках», представлявшая город Всеволожск.

Екатерина КОРОЛЕВА