Во Всеволожске отметили день снятия блокады Ленинграда

76 лет назад, 27 января 1944 года, Красная Армия полностью освободила Ленинград от немецко-фашистской блокады. Именно в этот день вечером в городе на Неве прогремел торжественный артиллерийский салют из 324 орудий. В честь этого величайшего события 27 января в нашей стране считается Днем воинской славы.

Накануне этого праздника в Центре культуры и досуга г. Всеволожска собрались ветераны. Их встречали представители Всеволожского отделения Всероссийского общественного движения «Волонтеры Победы», помогая пожилым людям занять места в зрительном зале.

Встречу, организованную Дворцом детского и юношеского творчества и Советом ветеранов войны, труда, Вооруженных сил и правоохранительных органов Всеволожского района, открыл председатель организации – Анатолий Калашников. Теплые слова признательности и благодарности произнесли в адрес ветеранов глава г. Всеволожска Станислав Богдевич, председатель районной Общественной палаты Виктор Рожнов и другие официальные лица.

Доктор медицинских наук, профессор Василий Тегза выступил с сообщением «Детство и материнство в блокадном Ленинграде» об ужасающих последствиях влияния голода, холода и бомбежек на здоровье наиболее уязвимых слоёв населения.

В честь ветеранов был дан концерт творческих коллективов ДДЮТ, Всеволожского ЦКД, Лицея № 1 г. Всеволожска и СОШ поселка Бугры.

В это же самое время на Юбилейной площади Всеволожска при активном участии администрации района силами работников музея «Битва за Ленинград» им. З.Г. Колобанова была развернута интерактивная экспозиция вооружения и боевой техники времен войны, посвящённая снятию блокады.

В этом мероприятии активное участие приняли члены I Военно-исторической дивизии им. Пионеров-героев, сформированной в военно-полевом лагере на Невском «пятачке» в 2018 году. Более 20 юных участников этой дивизии, одетых в форму военнослужащих РККА, из различных военно-исторических объединений района рассказывали присутствующим и об исторических битвах, и о характеристиках танков, артиллерийских орудий и автомашин военного времени.

Именно эти ребята четыре недели собирали на Синявинских высотах «осколки» войны» и привозили во Всеволожск, откуда они были отправлены для отливки ступеней главного храма Вооруженных сил РФ в парке «Патриот» в Одинцовском округе Подмосковья, который откроется к 75-летию Великой Победы.

Владимир Шемшученко

Фото Антона Ляпина