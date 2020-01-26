Их было девяносто восемь…

Для коллектива газеты «Всеволожские вести» тема Великой Отечественной войны всегда была приоритетной, поскольку каждый клочок нашей земли помнит блокаду, и именно по этой территории проходила легендарная Дорога жизни. Здесь живут участники, ветераны войны, а также их дети, внуки и правнуки. Газета с момента своего возникновения в 1995 году постоянно писала о событиях военного периода, о воинах-победителях, о защитниках Ленинграда – и эти материалы, опубликованные за 25 лет под рубрикой «Красная гвоздика», – посильный вклад журналистов в летопись Великой Отечественной войны. Продолжим мы ее и в юбилейном победном году, начав материалом, подготовленным в рамках совместного проекта газеты со Всеволожским районным архивом – проекта, который продолжается уже несколько лет.

Документ, находящийся на хранении в архивном отделе Всеволожской администрации с 1961 года, – важное дополнение в Книгу Памяти, которая верстается общими усилиями всего нашего народа уже несколько десятилетий.

На штампе, выцветшем от времени, уверенно читается только дата – 22 июня 1945 года и номер 132. Небольшое письмо на листочке пожелтевшей бумаги, адресованное директору торфопредприятия «Щеглово» Я.П. Кукуй, содержит такую информацию:

«Исполком Всеволожского райсовета депутатов трудящихся препровождает вам списки умерших от ран красноармейцев и офицеров в полевом госпитале, который был расположен на территории I поселка в январе – феврале 1943 года во время прорыва блокады Ленинграда и похороненных за I поселком (в направлении Каменки). Исполком предлагает принять меры по приведению братских могил в порядок (установке памятника, ограждение, надпись, озеленение и т.д.)».

Подписан документ секретарем исполкома Всеволожского райсовета депутатов трудящихся З. Шороховой. К письму прилагается список погибших из 98 фамилий. Не исключено, что в некоторых фамилиях содержатся ошибки, однако спустя десятилетия определить их достоверность уже невозможно. Машинистка, судя по перебитым буквам, сама не была уверена в правильности написания. Но в том, что состав погибших был интернациональным, можно не сомневаться.

Было ли исполнено это предписание исполкома, неизвестно, но существует акт от 16 октября 1949 года (копию документа редакции предоставил музей Щегловской школы), подписанный главным инженером Булатовым П.П., секретарем парторганизации Бушуевым В.И., Большаковым В.И., председателем торфкома торфопредприятия «Щеглово», а также председателем Щегловского сельсовета Сергеевым В.И., следующего содержания:

«…На основании решения С.З. райисполкома от 5/X­49 г. на кладбище т/пр. «Щеглово» произведена 15/X­ 49 г. раскопка двух индивидуальных и одной братской могил погибших воинов Великой Отечественной войны с целью их перезахоронения на Румболовском военном кладбище.

При раскопке обнаружено 72 останка погибших воинов, фамилии их не установлены, за исключением Курганского 1916 года рождения, у последнего была надпись на памятнике. Найденные останки одежды после раскопки сожжены, раскопанные могилы зарыты. 16 октября 1949 г. останки всех 72 погибших воинов перезахоронены на военном Румболовском кладбище, о чем и составлен настоящий акт».

Нашли свой последний приют на Румболовском кладбище и несколько человек из приведенного выше списка, в их числе рядовой Козырев Петр Александрович 1912 г.р., умерший от ран 18.01.1943 г., лейтенант Бобров Александр Акимович 1923 г.р., погибший 14.01.1943 г. ст. сержант Богачев Василий Михайлович, погибший 21.01.1943 г., Суворов Иван Евдокимович, 1912 г.р., погибший 13.01.1943 г., Титов Павел Титович, 1902 г.р., погибший 17.01.1943 г., перезахоронены на ул. Нагорной г. Всеволожска (Румболовский мемориал).

А вот Рыбин Николай Ильич 1901 г.р., погибший 14.01.1943 г., перезахоронен в индивидуальной могиле на Братском кладбище пос. им. Морозова.

Сейчас определить, сколько всего было в этих болотистых местах под Всеволожском госпитальных воинских захоронений и где они находились, практически невозможно – строительство промзоны в Щеглово полностью изменило местность, однако могил, судя по всему, было несколько, если учесть, что полевой госпиталь в этих местах тоже был не один. Есть данные поискового отряда «Победа», что 13 февраля 1942 года в Щеглово был дислоцирован 56­-й отдельный медико­-санитарный батальон, а упомянутые воины Козырев, Бобров, Богачев, Титов и Рыбин, к примеру, находились в корпусном полевом госпитале № 93. (Данные с сайта «Победа 1945»).

Но одно из сохранившихся братских захоронений военного периода можно и сегодня увидеть в лесу, на гражданском кладбище (территория бывшего пос. Блудное). Координаты на картах Яндекса – 59.984148,30799194.

На этой братской могиле, за которой время от времени кто­-то ухаживает, судя по бумажным цветам, установлена пирамидка с пятиконечной звездой. Раньше, по рассказам, на ней можно было прочесть имена погибших, но теперь пирамидка полностью окрашена в красный цвет. Кто покоится в этом братском захоронении – нам неизвестно. Подсказать могла бы фотография, на которой запечатлен этот мемориал до покраски, однако в распоряжении журналистов такого снимка нет.

Прошло 75 лет после окончания Великой Отечественной войны, но место гибели многих воинов их родственникам, проживающим в разных уголках бывшего СССР, так и не удалось узнать. Они по­-прежнему продолжают поиски своих родных, не вернувшихся с фронта, отправляя запросы в военные архивы, просматривая страницы специальных сайтов в интернете. Будем надеяться, что список, хранящийся во Всеволожском районном архиве и опубликованный сегодня в газете, поможет кому-­то узнать, где окончили свой земной путь их отцы, деды или прадеды, не вернувшиеся домой с войны.

Мария Андреева

Список воинов, захороненных под Щеглово:

Адраймов Ш., Арзамазов А.П., Астахов И.Г., Акудетто (или а) А.Д., Алексеев Н.М., Абрамов П.С., Амосов П.Ф., Беседа А.А., Беседа А.Н., Богданов Г.М., Бобров А.А., Безъянов А.Г., Банк С., Богачев В.М., Белокуровский П.Ф., Булатов М.Я., Вахрушев П.С., Вахитов А.М., Габитов Х.З., Гусаров П.Г., Грязнов Д.Н., Гагарин В.Е., Гашишулин Г., Ефимов В.В., Зяблов Н.А., Зубрицкий М.Е., Заварин И.Я., Измалков Н.И., Игнатьев В.В., Иванов А.В., Живодеров М.В., Жердев П.И., Камышанов Г.А., Куча П.В., Кудрицкий А.В., Кудриков В., Караев С., Колуженков К., Кулыгин А.Е., Клоков И.И., Козлов Д.Ф., Косогоров А.И., Кишкун Ф.К., Козырев П.А., Козурин Н.Е., Козлов Н.И., Коклин Н.И., Козурин М.А., Кульдибеков П., Ковалев В.И., Ляшенко И.Г., Лазун М.М., Линь А.Т., Лепешкин В.А., Ляпунов Д.И., Леонов И.Н., Мельников В.Н., Мазеев М.А., Манаников Н.С., Мягков А.С., Моисеев И.П., Меньшура Н., Марахин И.Н., Овод П.Д., Прокопенко И.К., Петров Г.И., Плотников А.М., Посисоев П.Г., Рыбак Н.И., Степаненков Н.И., Сурин В.Н., Суворов И.Е., Севостьянов Н.И., Самаль С.А., Самбулатов Ю., Самгарулин Ф., Старчук П.Ф., Савинов Ф.Г., Семенов А.С., Семенюк С.Ф., Сазановский И.М., Сизов И.А., Тыныбаев М., Тимашков А.И., Титов П. Т., Тимченко Н.А., Федулин Н.П., Фроскулов П.Т., Уткин М.А., Филипенко И.М., Чегренец С.И., Чулин Е.М., Чикарев М.И.,Черенков Д.Я., Шариков С.М., Шестаков П.Т., Шехин Н.Т., Коваленко А.М.