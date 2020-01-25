Об удивительной крысе гамби, которая не живет в подвале

Традиция встречать каждый Новый год в соответствии с символами восточного календаря как-то, согласитесь, прижилась у россиян. В Китае же, Корее, Вьетнаме, во всей Юго-Восточной Азии его нынче встречают по восточному календарю в ночь с 24 на 25 января и верят, что в наступившем 2020 году (между прочим, високосном), которым правит белая металлическая крыса (или мышь), это создание принесет успех людям стойким и мужественным. Для нас, журналистов, Новый год по восточному календарю – возможность познакомить читателей с очень интересным человеком, у которого дома во Всеволожске практически самый настоящий зоопарк, и в нём мирно уживаются твари земные и небесные.

Впрочем, это скорее научная лаборатория ученого­-зоолога, потому что Евгений Рыбалтовский – международный эксперт по экзотическим животным, он один из 12 директоров Всемирной организации «За сохранение амфибий», признанный авторитет в мире земноводных. И не только земноводных, но и вполне теплокровных экзотов, которых мы с вами, обычные люди, видим по телевизору в программах про животных.

На попечении Рыбалтовского более 70 видов амфибий, проще говоря – лягушек. За 30 лет своей подвижнической деятельности он спас от вымирания 25 редких видов лягушек, несколько их видов считались практически исчезнувшими, а теперь закрепились в природе.

– Но амфибии, то есть лягушки, – говорит сам Рыбалтовский, – это, можно сказать, моя работа, а вот все остальные мои проекты можно назвать причудой, милыми «игрушками» – как угодно. Но без них мне было бы скучно жить. Например, мы несколько лет пытались завести этих самых замечательных гамбийских крыс, к которым испытывают такой повышенный интерес ваши коллеги в связи с восточным календарем.

На самом деле это не совсем крысы. Их так называют только в связи с некоторым сходством со столь знакомыми нам грызунами, живущими с человеком по соседству. Южноафриканская гамби не станет жить в подвале, в метро, кормиться с помойки – она просто погибнет! Она любит тепло и вкусную еду. Эти грызуны питаются исключительно качественными фруктами, поэтому здесь стоят ящики с яблоками, грушами, виноградом. А еще они не прочь поесть тыквы, кабачков, погрызть морковку и орехи. Да, гамби значительно превосходит по своим размерам нашу соотечественницу, обычную обитательницу подвалов и трюмов кораблей, и взрослая гамбийская крыса может достигать величиной метра. Правда, вместе с хвостом. Отличается и характером: она игрива и покладиста, привыкает к человеку, приучается ходить на поводке и даже откликается на свою кличку.

Первых своих питомцев – Аллу и Барина – Рыбалтовские приобрели у заводчиков из Германии.

– Довольно-­таки серьезный кастинг пришлось пройти, – говорит Евгений. – О нас наводили справки, кто мы такие, надежные ли заводчики, сумеем ли справиться с содержанием этих редких и довольно-­таки прихотливых животных. Они очень плохо размножаются не только в неволе, но и в природе. У нас за эти пять лет появилось на свет только 12 детенышей. Несколько детей Аллы и Барина пополнили зоопарки Москвы, Иркутска и Ярославля. И до сих пор мы не можем понять, какие факторы влияют у них на деторождение. Вот в прошлом году они вообще решили отдохнуть от этого процесса.

Между тем Марина, жена и сподвижница Евгения Михайловича, спокойно берет на руки одно из этих уникальных созданий природы и позирует перед камерой. А они действительно уникальны.

– Гамбийские крысы, – продолжает рассказ Рыбалтовский, – известны всему миру как спасители и спасатели, они участвуют в программах разминирования во многих странах, где в последние годы велись активные военные действия. У гамби нюх более острый, чем у собаки, она меньше и легче по весу и более осторожна, так что риск подорваться самой – минимален. Аэропорт тоже является местом работы гамбийской крысы. Ей нет равных в поиске наркотиков и других запрещенных веществ. А последнее, что выяснили ученые, – правда, в африканских племенах об этом давно знали, – они по запаху способны распознать у человека туберкулез. Вот такое удивительное свойство! Живут эти крысы до 8 лет, что тоже немаловажно, поэтому есть резон их использовать долгие годы.

Честно говоря, мы не только из-за этой замечательной крысы приехали накануне восточного Нового года к Евгению и Марине Рыбалтовским. Марина, кстати, фотограф-анималист, и, признаться, таких авторских футболок и кружек с фотопортретами обитателей этого уникального зоопарка нам видеть не приходилось. Но здесь есть на что посмотреть и помимо футболок и кружек. Недаром подписчиков программы в Ютьюбе у супругов Рыбалтовских более ста тысяч!

Где вы еще увидите такое? Вот висит, естественно, вниз головой летучая мышь со своим ребенком в обнимку, а самые маленькие в мире обезьянки – карликовые игрунки, скачут как заведенные по клетке, со своими игрушечными детенышами на загривке. На голоса людей выскакивает миниатюрная лисичка с огромными ушами – фенёк, бросается к Марине, а единственная обезьянка, которой позволено гулять где придется, – вообще-­то это он, хоть и зовут парня Масяня, – бросается на шею к Евгению. Только истошный крик попугаев нарушает эту идиллию. Да сурикаты мечутся по клеткам. Сурки, как дети, встав на ножки и вцепившись в прутья, вглядываются в пришельцев. А вот остальные обитатели сохраняют спокойствие. Они же – холоднокровные! Изумрудной каплей сияет в вольере одна лягушка, кобальтом – другая, а третья как будто усыпана жемчугом. Свернулась клубочком змейка: присмотрелись, а у змейки, как у сказочного дракона, две головы.

– Вообще-­то это обыкновенный полоз, совершенно не ядовитый, – рассказывает Евгений, – просто вот такое чудо природы. Точнее, ее ошибка. Наглядно видишь, как рождались сказки о трехглавом драконе и его сородичах.

Замечаем, что у одной из летучих мышей цвет не типичный для этого вида, светлее как будто бы. И Рыбалтовский рассказывает нам еще об одном своем проекте, или опять же, как он сам выражается, – «прихоти или причуде»:

– 10 лет длится мой еще один проект по выведению белых летучих крыланов. Как на самом деле наши гамбийские крысы совсем не крысы, так и летучие мыши – это египетские летучие крыланы. В просторечии их называют летучие собаки. И вот уже 10 лет из обычных летучих собак природного окраса, которые содержатся во многих зоопарках мира, мы пытаемся вывести белых. Без какой бы то ни было высокой цели, просто эксперимент, – для того, чтобы получить белых особей. Красивых, домашних, не приспособленных для жизни на воле.

За 10 лет семь белых крыланов или близких к тому у Евгения уже появилось. А когда их станет 20 – 25, можно будет сказать, что закреплен этот ген и их эксперимент удался.

А еще – уже не в мечтах, а в ближайших планах у Евгения Михайловича – издать книгу всей его жизни. Книга уже написана и ждет своего часа. А Рыбалтовскому есть о чем рассказать. Он ведь почти факир и заклинатель змей, ученый-естествоиспытатель и натуралист, не потерявший интереса ко всему новому. Ловил гюрзу на границе Ирана и Туркмении, изучал редчайшую гадюку Динника в горах Тянь­-Шаня. Общался и ловил амфибий в джунглях Вьетнама и Индонезии, в Малайзии и Южной Америке. По его собственному признанию, «облазил всю Юго-­Восточную Азию и бывал в гостях у людоедов Новой Гвинеи» – в поисках новых, редких и вымирающих видов «тварей небесных и земных». Думаю, благодаря таким людям, как Рыбалтовский, планета нам ещё многое прощает и даже кое­что возвращает на круги своя. То есть в живую природу.

Татьяна Трубачева

Фото Антона Ляпина