«Русская сказка» приглашает в гости
Во Всеволожском Дворце творчества прошел фестиваль «Русская сказка». Участники выступали в четырех номинациях: «Художественное слово», «Театрализованная постановка», «Музыкально-поэтическая композиция», «Вокал».
Все рассказы, сказки, песни и стихотворения были посвящены празднику Рождества Христова. Самые маленькие артисты выступали в своих детских садах.
Лучшие номера будут представлены в Культурно-досуговом центре «Южный» 10 февраля в 14.00.
Ирина Шестерикова
Фото Антона Ляпина