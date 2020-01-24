«Русская сказка» приглашает в гости

Во Всеволожском Дворце творчества прошел фестиваль «Русская сказка». Участники выступали в четырех номинациях: «Художественное слово», «Театрализованная постановка», «Музыкально-поэтическая композиция», «Вокал».

Все рассказы, сказки, песни и стихотворения были посвящены празднику Рождества Христова. Самые маленькие артисты выступали в своих детских садах.

Лучшие номера будут представлены в Культурно-досуговом центре «Южный» 10 февраля в 14.00.

Ирина Шестерикова

Фото Антона Ляпина