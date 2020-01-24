На электричку – только через турникет
На станции Мельничный Ручей, по сообщению Северо-Западной пригородной пассажирской компании, открываются новые турникетные павильоны.
27 января откроется павильон для прохода пассажиров на поезда, следующие по маршруту до Санкт-Петербурга;
3 февраля откроется павильон для прохода пассажиров на поезда, следующие по маршруту от Санкт-Петербурга.
Павильоны оборудованы турникетами для прохода пассажиров.
Оформление проездных документов будет производиться в билетных кассах и терминалах самообслуживания в новом турникетном павильоне № 2 (на Санкт-Петербург).
В турникетном павильоне № 1 от Санкт-Петербурга оформление проездных документов будет производиться в терминале самообслуживания.