О газете Контакты Для рекламодателей

Всеволожские вести онлайн

Всеволожские вести онлайн

Еще один детский сад в обмен на налоги откроется во Всеволожском районе

0 Комментариев

В апреле после регистрации и получения лицензии на осуществление образовательной деятельности  в  новом жилом квартале деревни  Мистолово  Бугровского поселения планируется открытие детского сада на 95 мест.

Садик построен по программе «Соцобъекты в обмен на налоги».  Приобретение дошкольного учреждения у застройщика обойдется муниципалам в  112 млн рублей. Общая площадь трехэтажного здания – 3,2 тысячи квадратных метров.

Всего в 2019 году во Всеволожском районе только у застройщиков приобретено 12 детских садов на 1610 мест. Общая стоимость объектов составила 1,5 млрд рублей. Еще три детских сада были построены по программе «Стимул» и «Современное образование Ленинградской области», – сообщает пресс-служба регионального правительства.

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

*

code