Еще один детский сад в обмен на налоги откроется во Всеволожском районе

В апреле после регистрации и получения лицензии на осуществление образовательной деятельности в новом жилом квартале деревни Мистолово Бугровского поселения планируется открытие детского сада на 95 мест.

Садик построен по программе «Соцобъекты в обмен на налоги». Приобретение дошкольного учреждения у застройщика обойдется муниципалам в 112 млн рублей. Общая площадь трехэтажного здания – 3,2 тысячи квадратных метров.

Всего в 2019 году во Всеволожском районе только у застройщиков приобретено 12 детских садов на 1610 мест. Общая стоимость объектов составила 1,5 млрд рублей. Еще три детских сада были построены по программе «Стимул» и «Современное образование Ленинградской области», – сообщает пресс-служба регионального правительства.