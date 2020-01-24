В Год победителей въехали на ретропоезде

23 января по железной дороге от Финляндского вокзала до станции Петрокрепость с весёлыми гудками и характерным «чуханьем» проехал черный паровоз, оставляя после себя клубы дыма. Самый настоящий паровоз Эу 683-32 выпуска 1929 года вез за собой вагон. А в этом вагоне находились корреспонденты газет «Комсомольская правда», «Невские новости», «Всеволожские вести», телеканалов «Россия», «ЛенТВ 24», а также блогеры.

Это был пресс-тур, который организовала Октябрьская железная дорога. Пресс-тур состоялся во второй раз. В прошлом году он был посвящен 75-летию полного снятия блокады Ленинграда, и ретросостав совершил путешествие на станцию Ладожское озеро, где журналисты посетили Железнодорожный музей. В этом году пресс-тур посвящен открытию в стране Года памяти и славы. А в Ленинградской области одновременно начался Год победителей. И журналисты поехали в музей «Дорога победы», который находится на станции Петрокрепость. Ввиду большой популярности этого мероприятия руководство Октябрьской железной дороги задумалось: а не сделать ли такие пресс-туры местной традицией.

– У Октябрьской железной дороги сейчас в наличии 15 действующих паровозов и локомотивов, – так сказал в своем интервью перед началом мероприятия заместитель главного инженера Октябрьской железной дороги Дмитрий Большаков. – Они работают, как и раньше, на угле. На профессию «водитель паровоза» сейчас никто не обучает – это считается исчезнувшая профессия. Так что навыки у нас передаются от одного поколения к другому. Запчастей тоже нигде не купишь, поэтому работники локомотивного депо мастерят их самостоятельно.

Ретропаровозы в последнее время вошли в моду. К примеру, такие паровозы регулярно ходят от станции Сортавала до Рускеалы, а также – по субботам от станции Бологое до Селигера.

На платформе Петрокрепость участников встретила экскурсовод. Затем они возложили цветы к стеле «Стальной путь» и побывали на экскурсии в музее «Дорога победы».

Именно через эту станцию пролегала дорога, соединявшая Ленинград с Большой землей.

7 февраля 1943 года, после полуторагодовалого перерыва, на Финляндский вокзал впервые прибыл состав с продуктами. Его тянул паровоз, как две капли похожий на тот, на котором ехали журналисты.

Это был подвиг железнодорожников. Железнодорожная линия «Поляны – Шлиссельбург» была построена зимой 1943 года за 17 суток. А ведь она пролегла через три моста: через Неву, через речку Назия и речку Черная. Путь проходил по лесным и заболоченным местам, затем – через Неву, пересекал окраину Шлиссельбурга (ныне – поселок Петрокрепость) и далее выходил на Ириновскую железнодорожную линию, по которой поезда могли следовать к Финляндскому вокзалу. Впоследствии она получила название Дороги победы, но из-за частой гибели железнодорожников иногда ее называли «Коридором смерти». Дорога победы работала с 7 февраля 1943 года до 10 марта 1944 года. За время войны по ней прошли более 6 000 составов.

А сейчас работники Октябрьской железной дороги рассказали нам о своих планах на Год памяти и славы. 7 февраля 2020 года на станцию Петрокрепость отправится поезд с ветеранами. 8 февраля на Финляндском вокзале состоится ретро-парад паровозов. Одновременно из Мурманска выйдет состав на Москву. Он будет делать остановки в тех городах, которые внесли большой вклад в дело Великой Победы. 9 мая ретро-паровоз поедет на станцию Ладожское озеро.

Людмила Однобокова

Фото автора