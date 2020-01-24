«Бравый кадет» собрал более двухсот школьников в Мурино

В Муринском центре образования № 1 прошли соревнования по строевой и огневой подготовке среди кадетских классов Всеволожского района – «Бравый кадет». Двадцать кадетских классов из двенадцати школ района показывали свое мастерство в умении разбирать и собирать автомат, снаряжать патронами магазин, ходить строем и обращаться со знаменем класса, как профессиональные солдаты.

Более двухсот школьников в униформе были разделены на три возрастные группы: пятые классы, шестые-седьмые и восьмые-девятые.

Торжественное открытие мероприятия провели начальник отдела воспитания и дополнительного образования Комитета по образованию Т.В. Мальцева и заместитель директора Дворца детского (юношеского) творчества Е.И. Майоров. Они вручили кадетам кубки, медали и дипломы за прошедшие ранее конкурсы и соревнования.

Егор Москаленко

Фото Антона Ляпина