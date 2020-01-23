Шахматистка из Всеволожска взяла золото на первенстве СЗФО

В Санкт-Петербурге с 13 по 21 января проходило первенство Северо-Западного федерального округа по классическим шахматам среди ветеранов. За шахматную корону сражались 30 человек из Ленинградской, Новгородской, Псковской областей, а также Республик Карелии и Коми.

Всеволожский район представляли три шахматиста: международный мастер Елена Быстрякова, кандидаты в мастера Владимир Семенов и Балакин Вадим. Пройдя всю дистанцию без поражений и одержав важную победу в последнем туре, первое место заняла Елена Быстрякова. В тройке призеров оказался и Владимир Семенов – у него третье место.

Кроме общего зачета, Елена Быстрякова заняла первое место и в женском первенстве, получив право участия в чемпионате России в городе Сочи в сентябре 2020 года.